Власти Кемерова высказались о собаках в ликвидируемом частном секторе

В социальных сетях все чаще появляются сообщения от кемеровчан, которые опасаются, что после ликвидации частного сектора на улицы города выйдут десятки безнадзорных животных. Горожане предполагают, что владельцы частных домов не пожелают взять в новую квартиру привыкших к уличному содержанию собак.

Сотрудники мэрии рассказали, что во время личных встреч с собственниками домов вопрос о судьбе животных обсуждается индивидуально. Если животные останутся на улице, то меры будут приниматься в соответствии с ситуацией, однако хозяева еще не высказывали намерения оставить собак без жилища.

– Вопрос о судьбе живности обсуждается на личной встрече с каждым собственником. Пока никто не говорил, что не возьмет питомцев к себе, тем более что многие собираются переезжать не в квартиры, а в частные дома, оставаясь "на земле", – рассказали VSE42.Ru в администрации города Кемерово.

Ранее российский кинолог дал рекомендации по защите от агрессивных собак.