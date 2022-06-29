Власти Кемерова высказались о ремонте привокзальной площади

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Мэр кузбасской столицы Илья Середюк прокомментировал ремонт территории у вокзала.

Жители Кемерова поинтересовались в социальных сетях, когда в городе планируется ремонт привокзальной площади в Заводском районе города.

‒ Не ямочный, а полноценный? ‒ уточнили горожане.

Глава областного центра Илья Середюк отреагировал на обращение. Он рассказал, что реконструкция обозначенной территории связана с замещением нижних грунтов и устройством водоотведения по всей площадке. Специалисты оценивают проведение данных работ в сумму свыше 130 000 000 млн рублей.

‒ К сожалению, не все необходимые стройки города обеспечены финансированием. В связи с этим, в текущем году ограничимся локальными работами, обеспечивающие работоспособное состояние площади, ‒ отметил Илья Середюк в своем Telegram-канале.

Напомним, что на ремонт привокзальной площади власти уже планируют потратить 5 000 000 рублей.

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