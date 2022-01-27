Власти Кемерова высказались о пригородном тарифе в автобусе №17

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Жители кузбасской столицы потребовали отмены повышенной оплаты проезда в востребованном автобусе. Представители мэрии разъяснили ситуацию.

В социальных сетях мэра Кемерово Ильи Середюка стали появляться комментарии от горожан, которые остались недовольны введением пригородного тарифа на маршруте №17 (ПАТП-3 - Поселок Казачий / Кладбище №5). Напомним, что теперь желающие проехать до поселка Казачий должны отдать за проезд 34 рубля.

‒ "Про 17 автобус... До этого же надо было додуматься! Обложили со всех сторон!", "Я требую, чтобы в 17 автобусе вернули нормальную цену проезда до кладбища, без всяких доплат за пригород" (стиль авторов сохранен ‒ прим. ред.), ‒ написали кемеровчане.

На жалобы ответили представители городской администрации. Сотрудники мэрии сообщили, что данный маршрут является межмуниципальным, поэтому тариф за проезд в нем взимается по той сетке, которую установил перевозчик.

Да!
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