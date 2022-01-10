Власти Кемерова высказались о нехватке пассажирского транспорта

Отсутствие транспорта на маршруте №11т в областном центре возмутило кемеровских пассажиров, которые из-за нехватки автобусов не смогли попасть из отдаленного Кировского района в центр города после наступления 19:22 по местному времени.

По словам автора письма, в кузбасской столице также необходимо продлить маршруты автобуса № 51А и трамвая № 3 до вокзала, поскольку в связи с транспортной реформой людям придется ехать на работу с пересадкой.

В ответ власти областного центра объяснили гражданину, что неполадки возникли из-за отсутствия тахографов на маршруте. А вот от продления схем движения общественного транспорта представители городской администрации в настоящий момент отказались. По мнению чиновников, выполнить подобное пожелание горожан удастся только после того, как на разворотной площадке завершатся все ремонтные работы.