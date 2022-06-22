Власти Кемерова высказались о благоустройстве одного из парков

Кемеровчане оставили в социальных сетях обращение, в котором призвали власти обратить внимание на район одного из жилых комплексов, расположенных в поселке Шахта Северная. Горожане посетовали на то, что им не хватает парковой зоны и предложили облагородить один из бывших парков.

‒ Пожалуйста, облагородьте нам лес, бывший парк Северный! ‒ написали горожане.

На обращение отреагировали представители администрации Кемерова. Они рассказали, что выполнение работ на обозначенной территории не представляется возможным. Причина этого заключается в том, что названный кемеровчанами земельный участок находится в частной собственности.