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Власти Кемерова высказались о благоустройстве набережной в Кировском районе

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Сотрудники мэрии кузбасской столицы ответили на предложение о реконструкции набережной Томи в одном из районов.

Недовольство видом набережной в Кировском районе высказала в социальных сетях кемеровчанка. Горожанка заявила, что общественное пространство нужно "довести до ума".

‒ Спуск к воде есть, но крутой и разбит. У берега совсем нет мест для отдыха, ‒ высказалась жительница кузбасской столицы.

На обращение отреагировали представители администрации Кемерова. Специалисты рассказали, что в 2022 году благоустройство обозначенной территории не планируется.

‒ Работы по благоустройству Набережной в Кировском районе не предусмотрены в текущем году, ‒ сообщили власти кузбасской столицы.

Также сотрудники мэрии отметили, что возможность выполнения данных работ рассмотрят при формировании программы благоустройства на последующие периоды.

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