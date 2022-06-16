Власти Кемерова высказались о благоустройстве набережной в Кировском районе

Недовольство видом набережной в Кировском районе высказала в социальных сетях кемеровчанка. Горожанка заявила, что общественное пространство нужно "довести до ума".
‒ Спуск к воде есть, но крутой и разбит. У берега совсем нет мест для отдыха, ‒ высказалась жительница кузбасской столицы.
На обращение отреагировали представители администрации Кемерова. Специалисты рассказали, что в 2022 году благоустройство обозначенной территории не планируется.
‒ Работы по благоустройству Набережной в Кировском районе не предусмотрены в текущем году, ‒ сообщили власти кузбасской столицы.
Также сотрудники мэрии отметили, что возможность выполнения данных работ рассмотрят при формировании программы благоустройства на последующие периоды.
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