Власти Кемерова выкупили более 100 частных домов под снос

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Владельцы более ста домов в кузбасской столице заключили с мэрией соглашение о выкупе жилья.

Накануне, 4 апреля, стало известно, что власти Кемерова выкупили уже 110 домов, расположенных вдоль улиц Гагарина, Сибиряков-Гвардейцев, Соборной, Тухачевского, Каменской и Искитимской набережной.


Более 60 семей уже получили выплаты, некоторые успели приобрести жилье. Так, кемеровчанке выдали за квартиру 2,9 млн рублей, хотя до этого не могла продать ее за 1,8 млн рублей. Сейчас женщина уже приобрела новое жилье на улице Терешковой, сообщают в пресс-службе администрации города Кемерово.


Власти подчеркнули, что на месте частного сектора в Заискитимской части города будут проложены инженерные коммуникации, а затем появятся микрорайоны.


Ранее городские власти поделились планами на застройку обозначенной территории и выразили желание пригласить застройщиков из Санкт-Петербурга. Судьба собак из ликвидируемого частного сектора встревожила кемеровчан.

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