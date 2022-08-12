+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Власти Кемерова выделили более 50 млн рублей на ремонт фасада школы в Кировском районе

1
Фото:  

Власти кузбасской столицы в следующем году намерены обновить фасад учебного учреждения в Кировском районе города. На эти цели чиновники пожелали потратить более 50 млн рублей.

В кемеровском правительстве намерены отремонтировать фасад школы №19, что находится на улице Назарова, 8. Документы на поиски подрядчика, который возьмется за выполнение всех работ, появились на официальном сайте государственных закупок.


Судя по материалам контракта, стартовая цена заказа составляет 52 730 492 рубля. За эту сумму победителю тендера сначала необходимо разработать проект ремонта фасада здания площадью 5 025 "квадратов", а после воплотить его в жизнь.


При этом объект должен быть сдан заказчику на следующих летних каникулах, поскольку сроки ремонта с 1 июня по 31 августа 2023 года. Заявки на участие все желающие могут подать до 19 августа текущего года.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/39139

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined