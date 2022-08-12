Власти Кемерова выделили более 50 млн рублей на ремонт фасада школы в Кировском районе

В кемеровском правительстве намерены отремонтировать фасад школы №19, что находится на улице Назарова, 8. Документы на поиски подрядчика, который возьмется за выполнение всех работ, появились на официальном сайте государственных закупок.

Судя по материалам контракта, стартовая цена заказа составляет 52 730 492 рубля. За эту сумму победителю тендера сначала необходимо разработать проект ремонта фасада здания площадью 5 025 "квадратов", а после воплотить его в жизнь.

При этом объект должен быть сдан заказчику на следующих летних каникулах, поскольку сроки ремонта с 1 июня по 31 августа 2023 года. Заявки на участие все желающие могут подать до 19 августа текущего года.