Власти Кемерова вложат еще 75 млн рублей в интеллектуальную транспортную систему города

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Кемеровские власти объявили начало поиска подрядчика на выполнение второго этапа создания в городе интеллектуальной транспортной системы (ИТС).

На сайте госзакупок мэрия Кемерова разместила электронный аукцион. Стартовая цена контракта составляет 75 400 266 рублей. За эти деньги, выделенные из городского бюджета, подрядчику до 1 августа 2022 года будет необходимо разработать и внедрить в городскую транспортную систему следующие элементы:

  • Подсистема директивного управления транспортными потоками,
  • Подсистема управления состоянием дорог,
  • Подсистема мониторинга состояния дороги и дорожной инфраструктуры,
  • Подсистема диспетчерского управления транспортом служб содержания дорог,
  • Подсистема управления маршрутами общественного транспорта,
  • Подсистема мониторинга перемещения общественного транспорта,
  • Подсистема метеомониторинга,
  • Подсистема видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС,
  • Серверное оборудование

Предполагается, что готовая ИТС будет в автоматическом режиме отслеживать состояние дорожного полотна, транспортную ситуацию и возникновение ДТП и ЧС.


Напомним, первый этап создания ИТС в Кемерове обошелся властям в более чем 21 миллион рублей.

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