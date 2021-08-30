Власти Кемерова вложат еще 75 млн рублей в интеллектуальную транспортную систему города

На сайте госзакупок мэрия Кемерова разместила электронный аукцион. Стартовая цена контракта составляет 75 400 266 рублей. За эти деньги, выделенные из городского бюджета, подрядчику до 1 августа 2022 года будет необходимо разработать и внедрить в городскую транспортную систему следующие элементы:
- Подсистема директивного управления транспортными потоками,
- Подсистема управления состоянием дорог,
- Подсистема мониторинга состояния дороги и дорожной инфраструктуры,
- Подсистема диспетчерского управления транспортом служб содержания дорог,
- Подсистема управления маршрутами общественного транспорта,
- Подсистема мониторинга перемещения общественного транспорта,
- Подсистема метеомониторинга,
- Подсистема видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС,
- Серверное оборудование
Предполагается, что готовая ИТС будет в автоматическом режиме отслеживать состояние дорожного полотна, транспортную ситуацию и возникновение ДТП и ЧС.
Напомним, первый этап создания ИТС в Кемерове обошелся властям в более чем 21 миллион рублей.
Загрузка комментариев