Власти Кемерова увеличили количество автобусов на востребованном маршруте

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Отсутствие автобусов на востребованном маршруте возмутило жительницу кузбасской столицы, которая потребовала от региональных властей разобраться с проблемой местных пассажиров.

Со слов горожанки, проблема с транспортом возникла в Кировском районе. Речь идет о маршруте №51, на котором не хватает автобусов, из-за чего люди вынуждены передвигаться в салоне "битком" и тратить большую часть своего времени на ожидание.

Когда разберетесь с транспортом? На работу не уехать. Маршрутки убрали, автобусы битком, в Кировский район не уехать, с работы тоже не уехать домой. Беспредел какой-то, поинтересовалась кемеровчанка в ходе прямой линии с губернатором.

Ответ последовал от представителей местной администрации. Чиновники заявили, что планируют увеличить число автобусов уже со следующей недели. Таким образом, если раньше по городу на рейсе № 51 курсировали 15 единиц общественного транспорта, то с 23 мая их станет 16, то есть прибавится еще одна. К слову, в скором времени будут введены корректировки в маршрут следования: автобусы будут перевозить граждан через вокзальную площадь.



Да!
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