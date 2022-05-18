Власти Кемерова увеличили количество автобусов на востребованном маршруте

Со слов горожанки, проблема с транспортом возникла в Кировском районе. Речь идет о маршруте №51, на котором не хватает автобусов, из-за чего люди вынуждены передвигаться в салоне "битком" и тратить большую часть своего времени на ожидание.

– Когда разберетесь с транспортом? На работу не уехать. Маршрутки убрали, автобусы битком, в Кировский район не уехать, с работы тоже не уехать домой. Беспредел какой-то, – поинтересовалась кемеровчанка в ходе прямой линии с губернатором.

Ответ последовал от представителей местной администрации. Чиновники заявили, что планируют увеличить число автобусов уже со следующей недели. Таким образом, если раньше по городу на рейсе № 51 курсировали 15 единиц общественного транспорта, то с 23 мая их станет 16, то есть прибавится еще одна. К слову, в скором времени будут введены корректировки в маршрут следования: автобусы будут перевозить граждан через вокзальную площадь.