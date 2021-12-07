Власти Кемерова сообщили об открытии проезда по верхнему бульвару Строителей

0
Фото:  

Мэр кузбасской столицы рассказал, что проезд по новой дороге, соединяющей три строящихся микрорайона, открыт.

Сегодня, 7 декабря, дорожники запустили движение по автомагистрали от улицы Марковцева в Кемерове до улицы Северной в поселке Металлплощадка. При этом дорога проходит через три новых микрорайона.

— Проезд по верхнему бульвару Строителей открыт, — сообщил мэр Кемерова Илья Середюк в своем Instagram.

Полосы для движения две, но на особо загруженных участках — четыре. Кроме того, имеются парковочные карманы, газоны и велосипедная дорожка, сообщают в пресс-службе администрации правительства Кузбасса. Установлены четыре остановки из бронированного стекла.

Фото: Администрация правительства Кузбасса

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31653

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined