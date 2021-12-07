Власти Кемерова сообщили об открытии проезда по верхнему бульвару Строителей

Сегодня, 7 декабря, дорожники запустили движение по автомагистрали от улицы Марковцева в Кемерове до улицы Северной в поселке Металлплощадка. При этом дорога проходит через три новых микрорайона.

— Проезд по верхнему бульвару Строителей открыт, — сообщил мэр Кемерова Илья Середюк в своем Instagram.

Полосы для движения две, но на особо загруженных участках — четыре. Кроме того, имеются парковочные карманы, газоны и велосипедная дорожка, сообщают в пресс-службе администрации правительства Кузбасса. Установлены четыре остановки из бронированного стекла.