Власти Кемерова сообщили об изменении работы светофора на одном из перекрестков

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Сотрудники администрации кузбасской столицы сообщили, что работа светофорного объекта на перекрестке в Заводском районе города будет скорректирована.

Согласно данным ЦОДД Кемерова, на пересечении улицы Сибиряков-Гвардейцев и улицы Мичурина будет изменена очередность работы фаз светофора, а также время регулирования. Новая организация движения начнет действовать с 11 декабря 2021 года.


Работа светофорного объекта будет такой:


1 фаза ‒ движение транспорта по улице Сибиряков-Гвардейцев от улицы Соборная, движение транспорта по улице Мичурина (с дополнительной секцией направо) и пешеходный переход через улицу Мичурина по четной стороне;

2 фаза ‒ движение транспорта по улице Сибиряков-Гвардейцев от улицы Пролетарская и пешеходный переход через улицу Мичурина по нечетной стороне;

3 фаза ‒ движение транспорта по улице Мичурина и пешеходный переход через улицу Сибиряков-Гвардейцев.


Коррективы в работу светофора были внесены для повышения удобства разъезда автотранспорта и пропускной способности перекрестка, сообщают в пресс-службе администрации города Кемерово.


Ранее редакция AVOKADO писала об изменении работы светофорного объекта в Южном районе кузбасской столицы.

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