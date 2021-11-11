Власти Кемерова сообщили об изменении маршрута одного из трамваев

Согласно информации Кемеровского УЕЗТУ, в связи с заменой участка трубопровода теплосети в районе дома №9 по улице 40 лет Октября, будет выполнен перенос контактной сети и разборка путей. Из-за этого движение трамвая №3 на данном участке дороги будет временно закрыто.

Сообщается, что с 20:00 12 ноября до 24:00 14 ноября трамвай будет осуществлять движение следующим образом: железнодорожный вокзал – КЭМЗ – улица Суворова.



Также с 20:00 12 ноября до 20:00 14 ноября на обозначенном участке будет перекрыто движение автотранспорта. Объезд будет организован по проезду в районе домов №8 и 14 по улице 40 лет Октября, сообщают в пресс-службе мэрии областной столицы.

Ранее редакция AVOKADO писала о временном запрете движения автомобилей по Центральному проезду в Кемерове.