Власти Кемерова сообщили о возможности ремонта дырявого асфальта на Южном

В правительстве областного центра заявили, что аварийная дыра посреди дорожного полотна в Заводском районе города Кемерово может исчезнуть с пути автомобилистов уже в этом году. По крайней мере специалисты рассмотрят эту проблему.
– Возможность выполнение работ по ямочному ремонту на участке проезжей части по ул. 1-я Линия, 2в будет рассмотрена в строительный сезон текущего года, – сообщили корреспонденту AVOKADO с администрации.
Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что опасная яма на Южном возмутила кемеровских автомобилистов.
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