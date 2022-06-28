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Власти Кемерова сообщили о возможности ремонта дырявого асфальта на Южном

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В администрации кузбасской столицы высказались о появлении опасной для автомобилистов дыры посреди проезжей части в Заводском районе города.

В правительстве областного центра заявили, что аварийная дыра посреди дорожного полотна в Заводском районе города Кемерово может исчезнуть с пути автомобилистов уже в этом году. По крайней мере специалисты рассмотрят эту проблему.

Возможность выполнение работ по ямочному ремонту на участке проезжей части по ул. 1-я Линия, 2в будет рассмотрена в строительный сезон текущего года, – сообщили корреспонденту AVOKADO с администрации.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что опасная яма на Южном возмутила кемеровских автомобилистов.

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