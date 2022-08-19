Власти Кемерова сообщили о продлении запрета на проезд по одной из улиц

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В кузбасской столице были на шесть дней продлены ограничения на движение автотранспорта в южном микрорайоне.

Согласно официальной информации, перекрытие улицы Космической на участке от улицы Базовой до улицы Радищева будет продлено. Ранее сообщалось о том, что работы по реконструкции тепловой магистрали продлятся до 20:00 часов 19 августа, однако было решено продолжать их до 06:00 часов 25 августа.


Объехать участок работ можно по улицам: Базовая, Баумана и Патриотов. К домам №16 и 18 по улице Ульяны Громовой и к дому №11 по улице Космической возможен проезд между домами №9 и №9А по улице Космической.


Кроме того, продолжат действовать изменения в маршруте движения общественного транспорта.

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