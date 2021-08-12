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Власти Кемерова сообщили о планах по реновации Комсомольского парка имени В. Волошиной

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Кемеровские власти заявили о рассмотрении возможности реновации Комсомольского парка имени Веры Волошиной за бюджетные средства после многочисленных жалоб горожан.

Жители Кемерова в социальных сетях снова решили обратить внимание местных властей на состояние Комсомольского парка имени Веры Волошиной. По словам горожан, несмотря на многочисленные жалобы и отписки властей, ремонтные работы на объекте не ведутся.


Представители городской администрации, в свою очередь, заявили, что в адрес компании, которая в настоящее время арендует территорию и имущество парка, "неоднократно направлялись претензии о необходимости выполнения работ по содержанию переданного в аренду имущества". В мэрии отметили, что уже после этого некоторые работы все же были выполнены. Речь идет о частичной покраске детских площадок, покраске и ремонте садо-парковой мебели и замене мусорных контейнеров.


Власти также подтвердили, что Комсомольскому парку действительно требуется реновация территории, а также капитальный ремонт объектов благоустройства и замена архитектурных форм. Все это, по данным администрации, связано с большими затратами, на которые в 2021 году город не пойдет.


Отметим, что согласно текущему договору аренды, на компании-арендаторе лежит не только текущий, но и капитальный ремонт парка. Причем выполнять он его обязан за свой счет. В мэрии при этом сообщили, что реновация Комсомольского парка может быть выполнена за бюджетные средства.

- Администрацией города Кемерово рассматривается возможность обеспечения финансирования мероприятий по реновации парка в 2022-2023 годах, - говорится в официальном ответе властей.

По запросу редакции AVOKADO власти уточнили, что текущим договором аренды реновация парка не предусмотрена и если администрация все же реконструирует объект за счет бюджета, на соглашение с арендатором это никак не повлияет. Содержание парка, вызвавшее негодование кемеровчан, останется под его ответственностью.


Напомним, ранее кемеровская мэрия уже объясняла плохое состояние парка неудовлетворительной работой арендатора.

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