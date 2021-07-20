Власти Кемерова сообщили о планах на строительство новой набережной у берега Томи

Документ с утверждением плана новой набережной в городе Кемерово появился на сайте местной администрации.

И постановления следует "О подготовке документации по планировке территории в границах: просп. Кузнецкий <...> до пересечения с ул. Арочная в Центральном районе". следует, что на берегу Томи – от Кузнецкого моста до улицы Арочной – хотят создать набережную.

– Принять решение о подготовке документации, <...> предусматривающей размещение линейного объекта (набережная), – говорится в документе.

Стоит отметить, что предложения по содержанию проекта будут приниматься от физических и юридических лиц до 23 июля 2021 года включительно.