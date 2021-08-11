Власти Кемерова сообщили о ходе строительства новой и реконструкции старой дороги в Рудничном районе

По данным властей, в настоящее время дорожники выполнили 50% работ по строительству ливневой канализации вдоль Соснового бульвара. Параллельно с этим выполняется переустройство участков водопровода, демонтаж части трамвайного полотна и контактной сети. В ближайшее время также начнется устройство слоев дорожного полотна.

Согласно плану, после реконструкции Сосновый бульвар значительно расширится за счет демонтажа трамвайных путей. Его ввод в эксплуатацию намечен на конец 2022 года.

Что касается строительства нового участка улицы Институтской, который должен соединить Сосновый бульвар и Кузбасский проспект, то на сегодняшний день подрядчик выполнил практически половину от общего объема работ. Сейчас они переустраивают бытовую канализацию и теплотрассы, а также занимаются слоями дорожной одежды и перекладкой кабеля связи. В дальнейшем рабочие приступят к разработке грунта.



Сдать новый участок дороги планируется до конца ноября 2021 года.