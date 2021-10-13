Власти Кемерова снова отказали в строительстве аквапарка из-за старых недочетов

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Компания-застройщик, которая несколько раз намеревалась построить в Кемерове спортивно-оздоровительный комплекс снова получит отказ. Об этом редакции AVOKADO рассказали в городской администрации.

В пресс-службе кемеровской мэрии сообщили о результатах рассмотрения очередного заявления ООО "Кузбасский водный центр" о выдаче разрешения на строительство аквапарка северо-западнее пересечения проспекта Притомский и бульвара Строителей.


Как выяснилось, в представленной документации были те же замечания, которые послужили поводом для отказа в выдаче лицензии в прошлый раз. В итоге в управлении архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово подготовили официальный отказ.


Напомним, крайнее заявление от застройщика поступило в в мэрию в сентябре текущего года. До этого момента компания, ранее имевшая разрешение на строительство аквапарка, также получила отказ в его повторном получении.

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