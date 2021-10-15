Власти Кемерова решили высадить по городу 35 000 цветов

В общей сложности 35 тысяч ярких тюльпанов украсят областной центр предстоящей весной. О появлении красных и розовых цветов в городе сообщил градоначальник в своем Instagram-аккаунте.



В тексте к публикации он отметил, что специалисты уже завершили работы на главной площади Советов, а также улицах Орджоникидзе и Кирова, на Аллее Героев, бульваре Пионерском и других территориях.

При этом в комментариях пользователи Сети потребовали от властей не "сливать бюджеты на цветы", а высадить многолетники. Сэкономленные на таком выборе деньги горожане предложили направить на улучшение дорожной безопасности.