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Власти Кемерова решили убрать знак для пешеходов из-за светофора

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В скором времени знак "Пешеходный переход", расположенный на улице Советской в Кедровке, исчезнет с дороги. Такое решение власти приняли после того, как кемеровчане массово высмеяли установку объекта.

Проблемный знак "Пешеходный переход", что находится на улице Советской в Кедровке в скором времени будет демонтирован, поскольку своим основанием полностью загораживает светофор. Об этом корреспонденту AVOKADO сообщили представители городской мэрии.

– Монтажные работы на указанном объекте еще не завершены. Данная стойка со знаками будет демонтирована в срок до 02.09.2022г, на светофорную стойку будут установлены новые знаки, – следует из текста ответа.

Стоит отметить, что ранее фотография с "уткнувшимся" в авторегулеровщик указателем появилась в сообществе во "ВКонтакте". В результате интернет-пользователи высмеяли оплошность дорожников.

Да!
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