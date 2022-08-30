Власти Кемерова решили убрать знак для пешеходов из-за светофора

Проблемный знак "Пешеходный переход", что находится на улице Советской в Кедровке в скором времени будет демонтирован, поскольку своим основанием полностью загораживает светофор. Об этом корреспонденту AVOKADO сообщили представители городской мэрии.

– Монтажные работы на указанном объекте еще не завершены. Данная стойка со знаками будет демонтирована в срок до 02.09.2022г, на светофорную стойку будут установлены новые знаки, – следует из текста ответа.

Стоит отметить, что ранее фотография с "уткнувшимся" в авторегулеровщик указателем появилась в сообществе во "ВКонтакте". В результате интернет-пользователи высмеяли оплошность дорожников.