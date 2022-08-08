Власти Кемерова решили снести почти тысячу незаконно размещенных гаражей

Сегодня, 8 августа, в электронном бюллетене кемеровской мэрии вышло постановление о сносе 955 гаражей расположенных в Заводском районе. Речь идет об объектах по адресам: улица Сибиряков-Гвардейцев, южнее и восточнее дома №26.

‒ Принять решение о демонтаже незаконно размещенных металлических гаражей в количестве 955 штук, не являющихся объектами капитального строительства, расположенных на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, <...>владельцы которых неизвестны, ‒ говорится в документе.

При этом отмечается, что вывоз и хранение гаражей вместе с находящимся внутри имуществом будет осуществляться силами специализированной организации. Демонтаж должен быть произведен не позднее 31 декабря 2022 года.

Напомним, что городские власти приняли решение об устранении незаконно установленных гаражей ради продления дороги.