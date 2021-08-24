Власти Кемерова решили обновить привокзальную площадь за 320 млн рублей

По данным мэрии, концепция обновления привокзальной площади и прилегающей к ней территории уже разработана. На реализацию проекта планируется потратить 320 миллионов рублей, однако источник финансирования пока не найден.

В администрации также отметили, что подрядная организация в настоящее время продолжает заниматься содержанием площади. В частности, за прошлый месяц были очищены опоры освещения, покрашены бордюры и стволы деревьев. На разворотной площадке общественного транспорта выполнены работы по устранению критичных дефектов асфальтобетонного покрытия.