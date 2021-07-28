Власти Кемерова решили ликвидировать детский сад после ремонта на деньги родителей

Как сообщили редакции сайта VSE42.Ru мамы детей, которые ходят в детский сад №137 (МБДОУ №137), ремонтные работы в учреждении начались 12 июля и должны были закончиться ко 2 августа. По инициативе заведующей, деньги на него собирали с родителей в размере двух тысяч рублей. Она же 26 июля сообщила о решении мэрии ликвидировать детский сад.

Заведующая рассказала, что причиной этому стал капитальный ремонт в МБДОУ №92, воспитанников которого оказалось "некуда девать". Поэтому детей переведут в здание детского сада № 137. Родителям, которые оплатили его ремонт, предложили места в других учреждениях, однако возвращать потраченные деньги им не станут.

Другая проблема возникла с переводом детей в другой садик. Одна из мам рассказала сайту VSE42.Ru, что ее малышей не приняли в одну группу, одного учреждения из-за разницы в возрасте, поэтому, вероятно, ей придется утром отводить детей в два разных детских сада.

В администрации Кемерова рассказали, что капитальный ремонт в МБДОУ №92 для детей с ограниченными возможностями здоровья внеплановый и аварийный из-за состояния кровли. В связи с этим решено перевести всех детей с педагогами по коррекционной педагогике в детский сад с наименьшим количеством воспитанников - МБДОУ №137(отсутствуют дети на 2 возрастные группы из 6 по проектной мощности). Дети из последнего будут распределены по близлежащим пяти ДОУ Березовой рощи.

Власти также отметили, что дети из одной семьи получат места в одном из предложенных учреждений.

- По согласованию с родителям, детям из одной семьи будут предоставлены места в одном из предложенных для распределения ДОУ, - говорится в сообщении.

Педагоги детского сада № 137 также смогут перейти на вакантные места в других садиках Кировского района.