Власти Кемерова решили изъять гараж и участок земли в центре города ради строительства

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Администрация кузбасской столицы опубликовала постановление об изъятии здания и участка земли в Центральном районе для муниципальных нужд.

Согласно документу, в собственность мэрии попадут нежилое здание площадью 129,5 квадратных метра по улице Черняховского, 13, и земельный участок под ним площадью 173 квадратных метра. Владелец данных объектов получит возмещение.


Решение об изъятии было принято в связи с предстоящим строительством в этом месте объекта инженерной инфраструктуры муниципального значения. В постановлении отмечается, что речь идет о теплопроводе.


По данным публичной кадастровой карты, подлежащее изъятию здание является гаражом.

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