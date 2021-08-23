Власти Кемерова решили изъять гараж и участок земли в центре города ради строительства

Согласно документу, в собственность мэрии попадут нежилое здание площадью 129,5 квадратных метра по улице Черняховского, 13, и земельный участок под ним площадью 173 квадратных метра. Владелец данных объектов получит возмещение.
Решение об изъятии было принято в связи с предстоящим строительством в этом месте объекта инженерной инфраструктуры муниципального значения. В постановлении отмечается, что речь идет о теплопроводе.
По данным публичной кадастровой карты, подлежащее изъятию здание является гаражом.
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