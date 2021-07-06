Власти Кемерова рассмотрят предложение о расширении перекрестка в Кировском районе

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Житель областной столицы решил привлечь внимание к транспортной проблеме, которая появилась на участке дороги в Кировском районе, а также предложил ее решение.

По словам кемеровчанина, речь идет о пересечении улиц 40 лет Октября и Леонова. В этом месте из-за увеличения транспортного потока, остановочных пунктов и общественного транспорта создается "коллапс", отметил горожанин. Он также предложил решение, которое позволит справиться со сложившейся проблемой.


В частности, житель Кемерова посчитал, что прилегающей территории достаточно для расширения перекрестка, создания дополнительных полос торможения и разгона, установки еще одной секции светофора, которая позволит регулировать поворот направо.

-Так же можно часть трамвайных линий закатать в асфальт с уровнем дорог, - написал горожанин.

Позже на его предложение поступил ответ от властей. Согласно ему, возможность расширения перекрестка будет рассмотрена и произойдет это в ближайшие несколько лет "с учетом объема финансирования". Сообщение опубликовано на портале "Кузбасс.Онлайн".

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