Власти Кемерова рассказали об украшении парка с матами на стенах

В социальных сетях мэра Кемерово Ильи Середюка появилось сообщение от кемеровчанина, который остался недоволен состоянием Комсомольского парка, расположенного в Центральном районе города. Мужчина заявил, что в парке нет новогодних атрибутов.

‒ <...> Будет ли Новый год в Комсомольском парке в этом году? <...> украшений нет, елки нет, горки для детей не делают! На стенах замка детского городка маты так никто и не закрасил, ‒ написал кемеровчанин в комментариях к посту Ильи Середюка в Instagram.

На жалобу ответили сотрудники мэрии. Они сообщили, что уже сейчас в парке украшены живые ели на центральной аллее и вход со стороны проспекта Ленина. Также действует прокат зимнего инвентаря и контактный зоопарк.



‒ По информации арендатора, дополнительно с 15 до 25 декабря 2021 года в парке будут открыты следующие площадки: аттракцион "Бублик-кросс"; ледовый прогулочный парк 1570 кв.м; большая детская горка "Ватрушка"; малая детская горка "Ватрушка", ‒ сообщили сотрудники администрации города Кемерово.

Кроме того, представители мэрии сообщили, что аллеи ледового парка будут украшены гирляндами.