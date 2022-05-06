Власти Кемерова рассказали об организации движения транспорта 9 мая

Согласно официальной информации, 9 мая в Кемерове пассажирский транспорт заработает по расписанию воскресного дня.

С 06:00 до окончания шествия "Бессмертного полка" автобусы будут ходить следующим образом: ул. Соборная, ул. Красноармейская, просп. Кузнецкий в прямом и обратном направлениях. Троллейбусный маршрут №7 укоротится до остановки "Ресо Гарантия". После окончания шествия до 24:00, на период проведения мероприятий, автобусы пройдут по: ул Соборная, ул. Красноармейская, ул. 50 лет Октября, пр. Советский в прямом и обратном направлениях.

– Отправление автобусных маршрутов №168 "Драмтеатр – с.о. Журавли", №166/167 "ж.д. Вокзал – д. Воскресенка – д. Упоровка", № 169/177 "ж.д. Вокзал – п/ф Строитель – д. Тебеньки", № 176 "Драмтеатр – с.о. Азотовец" будет организовано от остановки "КЭМЗ", – сообщили в пресс-службе кемеровской мэрии.

После праздничных мероприятий с 22:15 в течение часа будет организован вывоз пассажиров во все районы областной столицы.