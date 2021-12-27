Власти Кемерова рассказали об изменениях в работе автобусов

Сегодня, 27 декабря, автобус №104, следующий от Железнодорожного вокзала до совхоза Суховский, начал ходить по новому участку бульвара Строителей. Об этом сообщил глава Кемерова Илья Середюк.

– Автобус изменил путь следования и теперь не поворачивает на ул. Волгоградскую, где проходят другие маршруты на Металлплощадку, а идет прямо по проспекту Ленина и оттуда – на бульвар Строителей, – напомнил градоначальник на своей странице в Instagram.



Также глава кузбасской столицы напомнил, что уже неделю на дорогах города работают экспериментальные маршруты №90 и 90А. Они были введены для обеспечения транспортной доступности объектов на Притомском проспекте.



Илья Середюк подчеркнул, что обновленное расписание обозначенных маршрутов уже размещено на остановках и на сайте УЕЗТУ.