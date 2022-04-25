Власти Кемерова рассказали об изменениях в общественном транспорте

Мэр кузбасской столицы Илья Середюк в своем Telegram-канале рассказал о новвоведениях в сфере движения общественного транспорта.

Изменения коснутся маршрутов номер №8, №100, №7.

К первому добавят дополнительный рейс, что поможет уменьшить интервал движения. Второй будет выполнять последние рейсы до остановки у храма на ул.Ю.Двужильного и в №7 пополнили до 100% водительский состав.

Напомним, ранее кемеровские транспортники поменяли расписание в связи длинными майскими выходными. Также стала известна дата начала движения сезонных автобусов.