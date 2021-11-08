Власти Кемерова рассказали о запуске новых маршрутов на Притомском проспекте

Под одним из постов мэра Кемерова Ильи Середюка в социальных сетях появился комментарий от местной жительницы, которая отметила, что в Ледовый дворец "Кузбасс" трудно попасть из-за недостаточного количества общественного транспорта, курсирующего по данному маршруту.



‒ Ни приехать в этот дворец, ни уехать. Когда туда транспорт пойдет? ‒ поинтересовалась кемеровчанка.

Представители администрации областной столицы ответили на вопрос горожанки. Они рассказали, что сейчас по Притомскому проспекту проходят маршруты 8Т и 83Т, которые останавливаются на пунктах "Московская площадь" и "Кузбасс Арена".

‒ Вопрос о дополнительном запуске маршрутов городского пассажирского транспорта в настоящее время находится на рассмотрении, ‒ заявили сотрудники администрации Кемерова.

Напомним, что открытие Ледового дворца "Кузбасс" состоялось в мае этого года. На мероприятии побывал фотокорреспондент интернет-журнала AVOKADO Андрей Зонин.