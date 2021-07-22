Власти Кемерова рассказали о стадии строительства дороги-дублера Притомского проспекта

По данным властей, на сегодняшний день новая дорога уже достигла строящейся "Кузбасс-Арены". В настоящее время рабочие занимаются въездом и выездом на основную магистраль, а также отсыпкой щебнем и формированием дорожного основания из тощего бетона. Помимо этого, устанавливается бортовой камень и ведется подготовка для обустройства пешеходного тротуара.

Со стороны реки новую дорогу будет обрамлять прогулочная зона с велосипедной дорожкой. Ее ширина составит девять метров. С другой стороны будут тянуться технический тротуар и широкий благоустроенный газон. Последний рабочие украсят газоном и декоративными камнями.

Напомним, ранее властям пришлось потратить еще полмиллиона рублей на создания плана по благоустройству части дублера Притомского проспекта.