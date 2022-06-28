Власти Кемерова рассказали о создании тротуаров на Притомском проспекте

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Мэр кузбасской столицы Илья Середюк обозначил, что должно появиться на проспекте в центральном районе города.

Специалисты приступили к проектированию пешеходных путей, которые пройдут вдоль Притомского проспекта в Кемерове. Тротуары будут созданы на участках от Президентского кадетского училища до Московской площади и от "Лапландии" до Кузбасского моста.


На месте провел работу глава Кемерова Илья Середюк. Он рассказал, что вместе со специалистами прошел весь путь, на котором будут проложены тротуары, и отметил, что вместе с ними появятся и объекты инфраструктуры, которые обеспечат комфорт горожанам.

‒ ...определили точки, где пересекаем существующие дороги, где необходимо строить парковое освещение, устанавливать пешеходные светофоры, переносить дорожные ограждения или предусмотреть уютные уголки для отдыха, малые архитектурные формы, ‒ сообщил градоначальник в своем Telegram-канале.

Также Илья Середюк отметил, что работы начнутся уже в текущем строительном сезоне.

Видео: Telegram / Илья Середюк

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