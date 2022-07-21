Власти Кемерова рассказали о ремонте взволновавшего горожан памятника

Кемеровчане обеспокоились судьбой памятника Юрию Гагарину, установленного на пересечении улиц Базовой и Космической в Южном микрорайоне. Горожане заметили, что объект постепенно приходит в неудовлетворительное состояние.
‒ Памятник Гагарину разрушается, ‒ подчеркнули жители кузбасской столицы.
На обращение отреагировали представители администрации Кемерова. Они рассказали, что проект по ремонту бюста летчика-космонавта Ю.А. Гагарина уже разработан и проходит государственную экспертизу. После получения положительного заключения будет определен источник финансирования, а также сроки выполнения работ.
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