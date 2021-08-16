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Власти Кемерова рассказали о причине отсутствия работ по возведению аквапарка в городе

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Жители кузбасской столицы поинтересовались планами по строительству аквапарка в городе.

Вопрос о строительстве аквапарка появился на странице губернатора Сергея Цивилева в соцсетях.

— Где наш аквапарк?! Почему про аквапарк молчите? Почему заморозили? Люди хотят аквапарк — строительство останавливают, — сокрушается горожанка.

На сообщение отреагировали в горадминистрации, пояснив, что застройщик не обратился для получения разрешительных документов.

— Разрешение на строительство спортивно-оздоровительного комплекса (аквапарка) было выдано застройщику ООО "Кузбасский водный центр" в апреле 2016 года. За период срока действия разрешения на строительство с 2016 по 2019 годы объект не был построен. В декабре 2020 года застройщик ООО "Кузбасский водный центр" обратился с новым заявлением о выдаче разрешения на строительство (реконструкцию) объекта, — рассказали в мэрии.

При повторном обращении специалисты обнаружили некоторые недочеты в документах. После устранения замечаний застройщик не подавал запрос на строительство, отметили представители властей.

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