Власти Кемерова рассказали о новогодней программе на площади Советов

Согласно официальной информации, новогодняя программа на площади Советов в Кемерове начнется 31 декабря в 23:00. Для горожан выступят коллективы учреждений культуры, а в 23:30 на большой экран выведут видеотрансляцию поздравлений мэра кузбасской столицы, губернатора региона и президента РФ. После боя курантов начнется танцевальная программа.

На рождество, 6 января, на главной городской площади будут праздничные гуляния. Они начнутся в 16:00, сообщают в пресс-службе администрации города Кемерово. Гостей ждет концертная и развлекательная программа, а также ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества.

Ранее редакция AVOKADO писала о выделенных в Кемерове местах для запуска фейерверков. Власти города новогодний салют устраивать не будут.