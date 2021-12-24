Власти Кемерова рассказали о новогодней программе на площади Советов

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Сотрудники мэрии кузбасской столицы анонсировали праздничную программу, которая ожидает жителей города в Новый год и на Рождество.

Согласно официальной информации, новогодняя программа на площади Советов в Кемерове начнется 31 декабря в 23:00. Для горожан выступят коллективы учреждений культуры, а в 23:30 на большой экран выведут видеотрансляцию поздравлений мэра кузбасской столицы, губернатора региона и президента РФ. После боя курантов начнется танцевальная программа.


На рождество, 6 января, на главной городской площади будут праздничные гуляния. Они начнутся в 16:00, сообщают в пресс-службе администрации города Кемерово. Гостей ждет концертная и развлекательная программа, а также ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества.


Ранее редакция AVOKADO писала о выделенных в Кемерове местах для запуска фейерверков. Власти города новогодний салют устраивать не будут.

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