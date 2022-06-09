Власти Кемерова рассказали о ходе строительства новой набережной

В Кемерове продолжается строительство набережной, которая пройдет от Кузбасского моста до Искитимки вдоль проспекта Притомского. Городская администрация сообщила, что планируется создание амфитеатров, балконов. Кроме того, будет проложен широкий тротуар и велодорожки, высажены деревья и кустарники.

– Первый километр новой набережной сдадим в эксплуатацию в этом году, – сообщили власти кузбасской столицы в официальном Telegram-канале.

Напомним, что цена контракта на строительство составила почти 300 миллионов рублей.