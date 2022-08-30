Власти Кемерова рассказали о ходе работ на дублере Притомского проспекта

Накануне, 29 августа, мэр Кемерова Илья Середюк поделился в социальных сетях фотографиями с места работ по строительству дублера Притомского проспекта. По словам градоначальника, сейчас второй этап создания дороги приближается к завершению.

Рабочие укладывают асфальт, а также обустраивают газоны и тротуары. Первая часть дороги, обеспечивающая подъезд к Московской площади и Ледовому дворцу "Кузбасс", была построена в прошлом году. Как отметил Илья Середюк, уже скоро по дублеру можно будет проехать вдоль строящейся "Кузбасс-Арены" почти до самого берега Искитимки и "стеклянного" пешеходного моста.

Точная дата завершения работ пока осталась неизвестной.