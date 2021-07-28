Власти Кемерова раскрыли сроки начала работы нового ледового дворца

Еще один спортивный объект с ледовым катком на правом берегу Томи, согласно планам властей, начнет принимать посетителей уже в следующем месяце.

– Ввести в эксплуатацию Ледовый комплекс "Сосновый" планируется до 14 августа. Сейчас на объекте ведутся пуско-наладочные работы, – рассказали VSE42.Ru в мэрии.

Основное ледовое поле в спорткомплексе площадью 3 024 кв. м., каток рассчитан на зрительскую аудиторию до 273 человек. Возле здания размещена парковка на 60 мест. На возведение "Соснового" было потрачено 458,7 млн рублей.

Ранее глава Кемерова Илья Середюк продемонстрировал в Сети вид нового объекта изнутри.