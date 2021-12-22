Власти Кемерова раскрыли планы по преобразованию улицы Сибиряков-Гвардейцев

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Кемеровская администрация рассказала, какие проекты будут реализованы на месте снесенного частного сектора.

Сегодня, 22 декабря, власти Кемерова организовали брифинг по вопросу ликвидации частного сектора. Глава города Илья Середюк рассказал, что на данной территории нет достаточных ресурсов, которые могли бы позволить развивать этот район. В итоге решено было провести инженерно-транспортные коридоры, которые станут продолжением Пионерского бульвара, улиц Соборной и Гагарина и других. В их границах будут созданы пешеходная и транспортная инфраструктуры. В частности, на улице Сибиряков-Гвардейцев планируется создать инновационные трамвайные пути.

– От разворотного кольца Химволокна до улицы Соборной – это первый участок, на котором мы хотим попробовать создать рельсы, которые позволяют идти бесшумно трамваю, как это и должно быть, – передает слова Ильи Середюка VSE42.Ru.

Напомним, что на снос домов в частном секторе будет направлено около двух миллиардов рублей. Собственники домов возмутились решением властей.

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