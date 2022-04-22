Власти Кемерова раскрыли места пасхальных богослужений

По данным кемеровского правительства, 23-24 апреля в православных храмах областного центра пройдут пасхальные богослужения. Жители и гости столицы Кузбасса смогут принять в них участие:
Центральный район:
- с 23.30 до 04.00 – в Знаменском кафедральном соборе (ул. Соборная,24);
- с 9.00 до 11.00 – в храме целителя Пантелеимона (пр. Октябрьский, 22);
- с 23.30 до 2.30 – в храме в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (пр. Советский 68В);
- с 23.30 до 2.30 – в храме Воскресения Христова (пр. Притомский, 5/1);
- с 23.30 до 2.30 – в соборе Кемеровских святых (около здания № 99 по ул. Красноармейская).
- с 23.30 до 2.30 – в храме в честь иконы Божией Матери "Покров над землей Кузнецкой" (пр. Московский, 2);
- с 23.30 до 2.30 – в храме Симеона Верхотурского (пересечение ул. Тухачевского и ул. Сибиряков-Гвардейцев);
Ленинский район:
- с 23.30 до 2.30 – в храме Святой Троицы (пр. Химиков, 32);
- с 23.30 до 2.30 – в Казанском храме (пр. Комсомольский, 4);
- с 23.30 до 2.30 – в храме святителя Спиридона Тримифунтского (ул. Сибиряков-Гвардейцев, 333);
- с 23.30 до 2.30 – в храме мученицы Татианы (б-р Строителей, 57, к.2).
Заводский район:
- с 23.30 до 3.00 – в храме иконы Божией Матери "Утоли моя печали" (ул. Юрия Двужильного, 30);
- с 23.30 до 2.30 и с 8.30 до 10.30 – в храме святой великомученицы Варвары (пр. Молодежный, 18);
- с 23.30 до 2.30 – в храме святого Александра Невского (ул. Чкалова 21а/1);
- с 23.30 до 2.30 – в храме Петра и Февронии Муромских (ул. Совхозная, 155А);
Ж.р. Ягуновский, Пионер:
- с 23.30 до 2.30 – в храме преподобного Сергия Радонежского (ул. Школьная, 38);
- с 23.30 до 2.30 – в приходе святого равноапостольного князя Владимира (пересечение улиц Пионер и Абдулинская);
- с 23.30 до 2.30 – в храме Воздвижения Креста Господня (ул. Белозерная, 25/1).
Кировский район:
- с 23.30 до 3.00 и с 9.30 до 11.30 – в Никольском соборе ( ул. Гончарова, 51);
- с 23.30 до 3.00 – в храме-часовне св. Александра Невского (ул. 40 лет Октября, 20А);
- с 23.30 до 3.00 – в храме святых Жен-Мироносиц (ул. Халтурина, 21В);
- с 0.00 до 2.30 – в храме в честь Абалацкой иконы Божией Матери (ул.Аллейная, 2, к. 1).
Рудничный район:
- с 23.30 до 3.00 и с 9.00 до 11.00 – в храме иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" (пр. Шахтеров, 56);
- с 23.30 до 3.00 – в храме святой блаженной Ксении Петербургской (пос. Боровой, ул. Святой Источник, 26);
- с 00.00 до 2.00 и с 9.00 до 10.00 – в храме Архангела Михаила (пр. Шахтёров, 2А);
- с 22.00 до 1. 00 – в храме в честь Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна прихода Богоявления Господня (пересечение улиц Мамонтова, Стволовая и Единства);
- с 23.30 до 3.00 – в храме в честь Сретения Господня (ул.Ракитянского, 27/1).
- с 23.30 до 3.00 – в храме Преображения Господня (ул.Антипова, 1Б);
- с 23.30 до 2.30 – в храме прп. Никифора Прокаженного (микрорайон 15; 4-й квартал, 56А).
Ж.р. Кедровка, Промышленновский:
- с 23.30 до 3.00 – храме Иверской иконы Божьей Матери (ж. р. Кедровка, ул. Стадионная, 21);
- с 23.30 до 3.00 – в храме Рождества Христова (ж.р. Промышленновский).
Ж.р. Лесная Поляна:
- с 23.30 до 3.00 – в храме Входа Господня во Иерусалим (ул. Щегловская, 2А).
А вот после завершения праздничного богослужения в Знаменском соборе будет организован вывоз пассажиров. Расписание можно уточнить на сайте УЕЗТУ.РФ или по телефону 57-46-57.
Загрузка комментариев