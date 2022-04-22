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Власти Кемерова раскрыли места пасхальных богослужений

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В правительстве столицы Кузбасса назвали время и места, где состоятся пасхальные богослужения.

По данным кемеровского правительства, 23-24 апреля в православных храмах областного центра пройдут пасхальные богослужения. Жители и гости столицы Кузбасса смогут принять в них участие:


Центральный район:

  • с 23.30 до 04.00 – в Знаменском кафедральном соборе (ул. Соборная,24);
  • с 9.00 до 11.00 – в храме целителя Пантелеимона (пр. Октябрьский, 22);
  • с 23.30 до 2.30 – в храме в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (пр. Советский 68В);
  • с 23.30 до 2.30 – в храме Воскресения Христова (пр. Притомский, 5/1);
  • с 23.30 до 2.30 – в соборе Кемеровских святых (около здания № 99 по ул. Красноармейская).
  • с 23.30 до 2.30 – в храме в честь иконы Божией Матери "Покров над землей Кузнецкой" (пр. Московский, 2);
  • с 23.30 до 2.30 – в храме Симеона Верхотурского (пересечение ул. Тухачевского и ул. Сибиряков-Гвардейцев);

Ленинский район:

  • с 23.30 до 2.30 – в храме Святой Троицы (пр. Химиков, 32);
  • с 23.30 до 2.30 – в Казанском храме (пр. Комсомольский, 4);
  • с 23.30 до 2.30 – в храме святителя Спиридона Тримифунтского (ул. Сибиряков-Гвардейцев, 333);
  • с 23.30 до 2.30 – в храме мученицы Татианы (б-р Строителей, 57, к.2).

Заводский район:

  • с 23.30 до 3.00 – в храме иконы Божией Матери "Утоли моя печали" (ул. Юрия Двужильного, 30);
  • с 23.30 до 2.30 и с 8.30 до 10.30 – в храме святой великомученицы Варвары (пр. Молодежный, 18);
  • с 23.30 до 2.30 – в храме святого Александра Невского (ул. Чкалова 21а/1);
  • с 23.30 до 2.30 – в храме Петра и Февронии Муромских (ул. Совхозная, 155А);

Ж.р. Ягуновский, Пионер:

  • с 23.30 до 2.30 – в храме преподобного Сергия Радонежского (ул. Школьная, 38);
  • с 23.30 до 2.30 – в приходе святого равноапостольного князя Владимира (пересечение улиц Пионер и Абдулинская);
  • с 23.30 до 2.30 – в храме Воздвижения Креста Господня (ул. Белозерная, 25/1).

Кировский район:

  • с 23.30 до 3.00 и с 9.30 до 11.30 – в Никольском соборе ( ул. Гончарова, 51);
  • с 23.30 до 3.00 – в храме-часовне св. Александра Невского (ул. 40 лет Октября, 20А);
  • с 23.30 до 3.00 – в храме святых Жен-Мироносиц (ул. Халтурина, 21В);
  • с 0.00 до 2.30 – в храме в честь Абалацкой иконы Божией Матери (ул.Аллейная, 2, к. 1).

Рудничный район:

  • с 23.30 до 3.00 и с 9.00 до 11.00 – в храме иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" (пр. Шахтеров, 56);
  • с 23.30 до 3.00 – в храме святой блаженной Ксении Петербургской (пос. Боровой, ул. Святой Источник, 26);
  • с 00.00 до 2.00 и с 9.00 до 10.00 – в храме Архангела Михаила (пр. Шахтёров, 2А);
  • с 22.00 до 1. 00 – в храме в честь Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна прихода Богоявления Господня (пересечение улиц Мамонтова, Стволовая и Единства);
  • с 23.30 до 3.00 – в храме в честь Сретения Господня (ул.Ракитянского, 27/1).
  • с 23.30 до 3.00 – в храме Преображения Господня (ул.Антипова, 1Б);
  • с 23.30 до 2.30 – в храме прп. Никифора Прокаженного (микрорайон 15; 4-й квартал, 56А).

Ж.р. Кедровка, Промышленновский:

  • с 23.30 до 3.00 – храме Иверской иконы Божьей Матери (ж. р. Кедровка, ул. Стадионная, 21);
  • с 23.30 до 3.00 – в храме Рождества Христова (ж.р. Промышленновский).

Ж.р. Лесная Поляна:

  • с 23.30 до 3.00 – в храме Входа Господня во Иерусалим (ул. Щегловская, 2А).

А вот после завершения праздничного богослужения в Знаменском соборе будет организован вывоз пассажиров. Расписание можно уточнить на сайте УЕЗТУ.РФ или по телефону 57-46-57.

Да!
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