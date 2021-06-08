Власти Кемерова прокомментировали жалобу горожан на состояние парка Веры Волошиной

Под одной из публикаций губернатора Кузбасса Сергей Цивилева появился комментарий. В сообщении указывается, что состояние парка на протяжении нескольких лет остается "ужасным", а местная детская площадка "разваливается".

– Стыдно парк имени героя ВОВ так запустить. Разруха, одуванчики и никакого благоустройства, – говорится в сообщении.

Вскоре на жалобу ответили представители администрации Кемерова. Оказалось, что парк находится в аренде, поэтому его благоустройством занимается собственник, причем, по мнению мэрии, делает он это "удовлетворительно".

– Детская площадка находится в удовлетворительном состоянии. Текущее содержание парка находится также в удовлетворительном состоянии, – сообщили власти.

В администрации также добавили, что сейчас из парка вывезены мусор и ветки, отремонтированы 30 парковых диванов, восстановлены 12 лавочек и 12 метров ограждений.