Власти Кемерова прокомментировали "продырявленные" автобусы

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Сотрудники кемеровской мэрии рассказали, навредят ли автобусам вкрученные в них саморезы.

Не так давно в социальных сетях кемеровчане устроили обсуждение новогодней иллюминации на общественном транспорте. Напомним, что горожан возмутило то, что гирлянды прикрепили к бортам новых автобусов с помощью саморезов. Пользователи выразили опасение, что подобный способ крепления украшений нанесет вред транспорту и доставит неудобства пассажирам. Однако в мэрии Кемерова заявили, что корпус автобусов выполнен из прочных материалов и не подвержен коррозии. Кроме того, на терморегуляцию в салоне украшения никак не повлияют.

‒ После демонтажа иллюминации корпуса автобусов восстановят с помощью специальной мастики, ‒ сообщили МК в кемеровской администрации.

Отмечается, что всего гирляндами будут украшены три автобуса, которые будут курсировать по нескольким районам города.

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