Власти Кемерова прокомментировали падение автокрана на ФПК

В минувший вторник, 23 августа, кемеровчане сообщили о том, что на улице Свободы, 19 рухнул автокран. За официальным комментарием по происшествию журналист AVOKADO обратился в администрацию кузбасской столицы.

Специалисты рассказали, что инцидент произошел при реконструкции тепловой сети. Опрокинулся автокран подрядной организации. Для выяснения причин произошедшего создана комиссия. Пострадавших нет, отметили в кемеровской мэрии.

Ранее очевидцы поделились видеозаписью, на которую попал рухнувший автокран.