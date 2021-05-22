Власти Кемерова прокомментировали отсутствие аквапарка в городе

На странице губернатора Сергея Цивилева в соцсетях жители кузбасской столицы возмутились тем, что не могут сводить детей в аквапарк, поскольку в городе его так и не построили.

– По четыре часа в Новосибирск, чтобы просто в аквапарк детей сводить! Аквапарк ждут все!!! При том, что есть инвестор и начало положено было! – сокрушается горожанин (авт. стиль сохр. – прим.ред.)

В ответ на жалобу городские власти сообщили, что в ближайшее время строительство зоны отдыха в ближайшее время не начнется. Застройщик получил участок для строительства в Ленинском районе, уже были подготовлены документы для начала работ. Тем не менее после в них обнаружили ошибку.

– Застройщик обратился с заявлением о выдаче разрешения на строительство (реконструкцию) объекта. В результате рассмотрения были выявлены замечания. На сегодняшний день застройщик повторно после устранения замечаний не обращался, – рассказали в горадминистрации.

Напомним, возведение объекта было запланировано возле Красного озера, однако пока компания судилась, чтобы получить разрешение, закончился срок действия проектной документации.