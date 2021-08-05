Власти Кемерова признались в сильном износе ливневок после затопления проспекта в центре города

Кемеровчане пожаловались на странице губернатора Сергея Цивилева на состояние ливневых канализаций в городе. В особенности горожан интересуют ливневки на проспекте Советском, который 4 августа затопило из-за мощного дождя.

Представители горадминистрации в ответ сообщили, что строительство системы водоотведения велось в основном в 50-е годы прошлого столетия и теперь ее износ составляет 60%.

— Вчера во время грозы из-за сильного ливня в течение часа в ливневую канализацию произошёл залповый сброс воды. Городская ливневка, включая коллектор, работала с колоссальной перегрузкой, — отметили в мэрии.

Также власти уточнили, что специалистам пришлось руками убирать из дождеприемных колодцев мелкий мусор. В результате на борьбу с последствиями непогоды ушло несколько часов.

Напомним, накануне в областном центре в течение часа выпала месячная норма осадков, возникли перебои в подаче электричества и в работе общественного транспорта.