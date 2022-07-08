Власти Кемерова предупредили об ограничении движения в выходные

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Проезд автотранспорта по двум дорогам в кузбасской столице попадет под запрет.

В грядущие выходные, 9 и 10 июля, движение по двум участкам автомобильных дорог в Кемерове будет ограничено с 09:30 до 14:30. Причиной этому станут соревнования по велоспорту.


В субботу запрет на движение транспорта будет введен на участке дороги от Лесной поляны (от виадука на Журавлевы горы до виадука улицы Терешковой).


В воскресенье автомобилисты не смогут проехать по проспекту Комсомольскому (от пересечения с проспектом Ленина до проспекта Химиков). Об этом сообщают в пресс-службе мэрии Кемерова.


Напомним, что из-за соревнований изменятся и маршруты нескольких автобусов.

Фото: Администрация города Кемерово

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