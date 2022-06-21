Власти Кемерова предупредили об ограничении движения в центре города

Завтра, 22 июня, движение транспорта по Притомской набережной в Кемерове будет ограничено с 10:30 до 12:00 часов. Соответствующие временные знаки установят на:

Притомской набережной ‒ от "Парка Чудес" до улицы Весенней;

улице Весенней ‒ от улицы Николая Островского до Притомской набережной.

Кроме того, на обозначенных участках дорожники ограничат и парковку транспорта. Запрет будет действовать с 20:00 часов 21 июня до 12:00 часов 22 июня.

Данные меры будут предприняты из-за проведения мероприятия. Как уточнили журналисту AVOKADO в кемеровской мэрии, на Аллее Героев состоится возложение цветов, приуроченное ко Дню памяти и скорби.