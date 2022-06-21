Власти Кемерова предупредили об ограничении движения в центре города

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Временный запрет для автомобилистов будет введен в кузбасской столице из-за мероприятия в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Завтра, 22 июня, движение транспорта по Притомской набережной в Кемерове будет ограничено с 10:30 до 12:00 часов. Соответствующие временные знаки установят на:

  • Притомской набережной ‒ от "Парка Чудес" до улицы Весенней;
  • улице Весенней ‒ от улицы Николая Островского до Притомской набережной.

Кроме того, на обозначенных участках дорожники ограничат и парковку транспорта. Запрет будет действовать с 20:00 часов 21 июня до 12:00 часов 22 июня.


Данные меры будут предприняты из-за проведения мероприятия. Как уточнили журналисту AVOKADO в кемеровской мэрии, на Аллее Героев состоится возложение цветов, приуроченное ко Дню памяти и скорби.

Да!
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