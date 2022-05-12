Власти Кемерова предупредили об ограничении движения в центре города

Сообщается, что с 20:00 часов 13 мая до 20:00 часов 15 мая движение автомобилей на улице Кирова в Кемерове будет ограничено. Речь идет об участке по нечетной стороне от улицы Николая Островского в сторону проспекта Советского. Данные меры были приняты из-за запланированных на данной территории дорожных работ.

В качестве альтернативы горожанам предлагается проехать через улицу Весеннюю и улицу Орджонекидзе, сообщают в пресс-службе мэрии Кемерова.

Водителей призывают соблюдать ПДД и обращать внимание на временные дорожные знаки.