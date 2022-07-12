Власти Кемерова предупредили о возможных пробках из-за замены труб

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Мэрия кузбасской столицы сообщила о знаках, которые сузят проезжую часть на оживленном участке дороги.

Сегодня, 12 июля, стало известно, что в Кемерове начата подготовка к реконструкции тепловой сети у перекрестка улицы Красноармейской и улицы Черняховского. При этом на первой полосе нечетной стороны Красноармейской уже появились временные ограждения. Проезжая часть сузилась, из-за чего в часы пик могут возникать пробки. Об этом сообщают в пресс-службе кемеровской администрации.


Данные меры вызваны необходимостью замены труб изношенной теплосети. Как отмечают специалисты Сибирской генерирующей компании, на одном из этапов работ будет задействована и дворовая территория дома Черняховского, 1А.

— Безусловно, это создаст определенные трудности для жителей и автомобилистов, так как проезд внутри двора будет тоже ограничен. Но откладывать замену теплосети нельзя — она выработала срок безаварийной эксплуатации, — рассказали представители СГК в официальном Telegram-аккаунте.

Полное завершение работ планируется к концу августа. При этом, по данным городских властей, проезжая часть дороги будет открыта раньше.

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