Власти Кемерова предупредили о возможных пробках из-за замены труб

Сегодня, 12 июля, стало известно, что в Кемерове начата подготовка к реконструкции тепловой сети у перекрестка улицы Красноармейской и улицы Черняховского. При этом на первой полосе нечетной стороны Красноармейской уже появились временные ограждения. Проезжая часть сузилась, из-за чего в часы пик могут возникать пробки. Об этом сообщают в пресс-службе кемеровской администрации.

Данные меры вызваны необходимостью замены труб изношенной теплосети. Как отмечают специалисты Сибирской генерирующей компании, на одном из этапов работ будет задействована и дворовая территория дома Черняховского, 1А.

— Безусловно, это создаст определенные трудности для жителей и автомобилистов, так как проезд внутри двора будет тоже ограничен. Но откладывать замену теплосети нельзя — она выработала срок безаварийной эксплуатации, — рассказали представители СГК в официальном Telegram-аккаунте.

Полное завершение работ планируется к концу августа. При этом, по данным городских властей, проезжая часть дороги будет открыта раньше.